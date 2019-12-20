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Espreso.tvСпортГол украинца признали лучшим в 2019 году

Гол украинца признали лучшим в 2019 году


фото: fcminsk.by
Украинский полузащитник Александр Васильев стал автором лучшего гола "Минска" в 2019 году

Об этом сообщает Football.by.

В матче 29-го тура чемпионата Беларуси-2019 между столичным "Минском" и солигорским "Шахтером" украинский хавбек Александр Васильев эффектно поразил ворота "горняков" дальним ударом, болельщики "Минска" признали этот гол лучшим в 2019 году.

В нынешнем сезоне Васильев провел 26 матчей и забил 10 голов, что является лучшим показателем в клубе. "Минск" завершил сезон на 9-й строчке.

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