Дуда заявил, что Польша будет поддерживать антироссийские санкции до выполнения Минских договоренностей

20 декабря, 2019, 20:38

Об этом сообщает Офис президента.

Собеседники обсудили ход имплементации договоренностей, достигнутых во время переговоров в нормандском формате в Париже.

Президент Польши отметил, что его страна и в дальнейшем будет выступать за продолжение санкционного давления на Российскую Федерацию до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления суверенитета Украины.

Лидеры уделили особое внимание вопросам обеспечения энергетической безопасности в Европе. Зеленский проинформировал собеседника о шагах, которые осуществляет Украина с целью заключения нового соглашения о транзите российского газа.

Во время разговора отмечены положительные сдвиги в вопросе выдачи Польшей разрешений на международные автомобильные перевозки на текущий год.

Собеседники затронули вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных инициатив, обсудили приоритеты европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также согласовали график двусторонних мероприятий на следующий год.