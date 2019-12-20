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Espreso.tvОбществоДуда заявил, что Польша будет поддерживать антироссийские санкции до выполнения Минских договоренностей

Дуда заявил, что Польша будет поддерживать антироссийские санкции до выполнения Минских договоренностей

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Польша Анджеем Дудой

Об этом сообщает Офис президента.

Собеседники обсудили ход имплементации договоренностей, достигнутых во время переговоров в нормандском формате в Париже.

Президент Польши отметил, что его страна и в дальнейшем будет выступать за продолжение санкционного давления на Российскую Федерацию до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления суверенитета Украины.

Лидеры уделили особое внимание вопросам обеспечения энергетической безопасности в Европе. Зеленский проинформировал собеседника о шагах, которые осуществляет Украина с целью заключения нового соглашения о транзите российского газа.

Во время разговора отмечены положительные сдвиги в вопросе выдачи Польшей разрешений на международные автомобильные перевозки на текущий год.

Собеседники затронули вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных инициатив, обсудили приоритеты европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также согласовали график двусторонних мероприятий на следующий год.

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