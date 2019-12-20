Британский парламент одобрил соглашение о Brexit

20 декабря, 2019, 16:59

Палата общин Великобритании в пятницу, 20 декабря, приняла во втором чтении законопроект, который утверждает соглашение о выходе страны из ЕС

Об этом сообщает Independent.

За это решение проголосовали 358 депутатов, 234 выступили против.

Это означает, что 31 января, более чем через три года после референдума, Великобритания покинет ЕС на условиях так называемого упорядоченного Brexit.

Утвержденный законопроект предусматривает реализацию соглашения о Brexit, о которой Борис Джонсон договорился с ЕС в октябре. Он также запрещает правительству продлевать переходный период после 2020 года. В этот период Британия уже не будет входить в ЕС, но будет придерживаться многих правил блока.

Утверждение законопроекта стало возможным после того, как консерваторы получили большинство на всеобщих выборах на прошлой неделе. Последние этапы ратификации документа состоятся после Рождества западного обряда.

Британский парламент по меньшей мере четыре раза отклонял соглашение. Трижды - при предыдущем премьере Терезе Мэй, в результате чего она подала в отставку.

После 31 января между Британией и Евросоюзом начнутся переговоры о будущих торговых отношениях.