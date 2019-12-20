Арест Юлии Кузьменко: во время штурма силовиками суда пострадал экс-комбат "Киевской Руси" Янченко

20 декабря, 2019, 18:31

Во время штурма спецназовцами зала суда, где должны рассматривать жалобу на арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, пострадал экс-командир батальона теробороны "Киевская Русь" Андрей Янченко

Об этом сообщает в Telegram медиапроект "Ґрати".

"После столкновений полиции и ветеранов в Апелляционном суде Киева, с травмой шеи госпитализирован Андрей Янченко, экс-командир 25-го батальона территориальной обороны Киевской области "Киевская Русь", - говорится в сообщении.

В то же время киноактриса, волонтер, подруга Юлии Кузьменко Алла Мартынюк, которая присутствовала в суде, в комментарии Еспресо.TV отметила, что во время штурма также пострадала одна девушка.

"Есть даже пострадавший - Андрей Янченко: ему свернули шею, его увезли в "скорой" в госпиталь. Также у одной девушки травма руки, потому что женщины даже держали сопротивление. Были ребята, которые на протезах стояли - они (силовики, - ред.) их проталкивали", - рассказала Мартынюк.