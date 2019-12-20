Антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского

20 декабря, 2019, 21:30

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и неуплате налогов

Об этом сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец, передает РБК-Украина.

"Сегодня суд удовлетворил нашу просьбу и отменил обязательство носить электронный браслет для Гладковского. Прямо в зале суда его и сняли", - сказал Волынец.

Адвокат отметил, что другое обязательство - запрет на выезд за пределы Киевской области без разрешения следствия - по ходатайству прокуратуры продлили до 20 февраля 2020 года. Также адвокат сообщил, что сроки досудебного расследования дела Гладковского продолжены до мая 2020 года.

По словам защитника Гладковского, за время расследования Гладковский был допрошен только один раз.