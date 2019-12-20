 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирАдминистрация Трампа выступила против введения "адских" санкций в отношении России, - СМИ

Администрация Трампа выступила против введения "адских" санкций в отношении России, - СМИ

Чиновник Госдепа США направил главе Сената 22-страничное письмо, в котором содержался широкий аргумент против нового законопроекта о санкциях

Об этом сообщает The Daily Beast.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что он жестче относится к России, чем его предшественник. В то же время его подчиненные решительно выступили против законопроекта о введении новых санкций против Москвы.

Законопроект о санкциях в начале года представил сенатор Линдси Грэм. Он предназначен для наказания российских чиновников и компаний за агрессию Москвы против Украины, а также за вмешательство в выборы в США в 2016 году, действия РФ в Сирии и нападения на оппозиционеров.

Администрация Трампа выступает "решительно против" законопроекта, если к нему не внесут ряд изменений.

Также в письме говорится о том, что проект Грэма может "нанести ущерб европейским союзникам Америки" и "нарушить трансатлантическое единство по действующим американских санкций против России".

По их мнению, законопроект грозит мировым энергетическим, товарным, финансовым и другим рынкам, поскольку направлен "почти на весь спектр внешней коммерческой деятельности с Россией". Что может отразиться и на американских банках, работающих в России, а также нанести вред активам менеджеров по США.

Напомним, вечером 18 декабря (по киевскому времени - в ночь на 19 декабря) Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2019 пятница

19 декабря, 2019 четверг

больше новостей

20 декабря, 2019 пятница

19 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать