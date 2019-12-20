Администрация Трампа выступила против введения "адских" санкций в отношении России, - СМИ

20 декабря, 2019, 10:16

Чиновник Госдепа США направил главе Сената 22-страничное письмо, в котором содержался широкий аргумент против нового законопроекта о санкциях

Об этом сообщает The Daily Beast.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что он жестче относится к России, чем его предшественник. В то же время его подчиненные решительно выступили против законопроекта о введении новых санкций против Москвы.

Законопроект о санкциях в начале года представил сенатор Линдси Грэм. Он предназначен для наказания российских чиновников и компаний за агрессию Москвы против Украины, а также за вмешательство в выборы в США в 2016 году, действия РФ в Сирии и нападения на оппозиционеров.

Администрация Трампа выступает "решительно против" законопроекта, если к нему не внесут ряд изменений.

Также в письме говорится о том, что проект Грэма может "нанести ущерб европейским союзникам Америки" и "нарушить трансатлантическое единство по действующим американских санкций против России".

По их мнению, законопроект грозит мировым энергетическим, товарным, финансовым и другим рынкам, поскольку направлен "почти на весь спектр внешней коммерческой деятельности с Россией". Что может отразиться и на американских банках, работающих в России, а также нанести вред активам менеджеров по США.

Напомним, вечером 18 декабря (по киевскому времени - в ночь на 19 декабря) Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.