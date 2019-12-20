$3 млрд долга перед Нафтогазом РФ выплатит деньгами, а не газом, - ОПУ
20 декабря, 2019, 22:41
На переговорах о транзите газа, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража
Об этом hromadske сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, который принимал участие в переговорах.
"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и получим транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража", - сообщил Ермак.
Он добавил, что выплата долга Газпромом произойдет деньгами.
- В РФ заявили, что судебных споров по газу с Украиной больше не будет, а транзитный контракт подпишут на 5 лет.
- Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа.
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