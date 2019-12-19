Журналист Юрий Макаров возглавил комитет Шевченковской премии

19 декабря, 2019, 18:04

Об этом свидетельствуют указы №918 и №919 на сайте Офиса президента Украины.

Первым указом президент освободил писателя и дипломата Юрия Щербака с должности главы комитета Национальной премии им. Тараса Шевченко. А вторым назначил Юрия Макарова.

Также Зеленский утвердил состав комитета Шевченковской премии. В него вошли 18 деятелей искусства и культуры, в том числе, телеведущая "1 + 1" Алла Мазур, актриса Римма Зюбина и генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич.