Журналист Юрий Макаров возглавил комитет Шевченковской премии
19 декабря, 2019, 18:04
Президент Владимир Зеленский назначил журналиста и писателя Юрия Макарова на должность главы комитета Национальной премии им. Тараса Шевченко
Об этом свидетельствуют указы №918 и №919 на сайте Офиса президента Украины.
Первым указом президент освободил писателя и дипломата Юрия Щербака с должности главы комитета Национальной премии им. Тараса Шевченко. А вторым назначил Юрия Макарова.
Также Зеленский утвердил состав комитета Шевченковской премии. В него вошли 18 деятелей искусства и культуры, в том числе, телеведущая "1 + 1" Алла Мазур, актриса Римма Зюбина и генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич.
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