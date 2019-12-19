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Espreso.tvОбществоВо Львове Святой Николай приехал приветствовать украинских десантников на бронетранспортере

Во Львове Святой Николай приехал приветствовать украинских десантников на бронетранспортере


фото: Радіо Свобода
Во Львове в день Святого Николая украинские военные праздновали также 40-летие со дня создания 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Военные устроили День открытых дверей с показательными выступлениями, приветствовать десантников с юбилеем бригады приехал на бронетранспортере Святой Николай, прихватив мешок с подарками для детей - гостей мероприятия.

"Все поколения, прошедшие через горнило этой бригады, показали себя очень хорошо. Бригада с 1992 года служит украинскому народу, защищает его. Всегда бригада была первой. В ночь с 12 на 13 апреля 2014 г. именно 3-я десантно-штурмовая рота совершила героический марш по территории, которую занимали незаконные вооруженные формирования от Луганска до Славянска, проводили разведку", - рассказал первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, назвав бригаду" образцом для личного состава ВСУ ".

Отдельная десантно-штурмовая бригада (первоначальное название - 80-й парашютно-десантный полк) была сформирована в 1955 году. Первое место дислокации подразделения - литовское поселок Гайджунай. В 1960 году полк передислоцировали в Баку, а с 1979 года - на Львовщину в город Хырив. С тех пор подразделение празднуют 19 декабря День части.

Десантники с 2014 года участвовали в освобождении Славянска, выполняли боевые задачи в Георгиевке, Хрящеватом, Новосветловке, Красном, Круглике, Победном, обороне Луганского аэропорта и боях за Донецкий аэропорт.

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