Верховный суд восстановил члена Нацсовета в должности

19 декабря, 2019, 18:40

Верховный суд восстановил Владимира Горковенко в должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Горковенко подал иск против президента Зеленского с требованием признать незаконными и отменить указы об увольнении трех членов Нацсовета - его, Юрия Артеменко и Юрия Зиневича.

Верховный суд удовлетворил иск Горковенко частично. Согласно решению, указ Зеленского от 24 мая 2019 г. № 323/2019 об отмене назначения Владимира Горковенко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания признан противоправным и отменен.