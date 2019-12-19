Верховный суд восстановил члена Нацсовета в должности
19 декабря, 2019, 18:40
Верховный суд восстановил Владимира Горковенко в должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Горковенко подал иск против президента Зеленского с требованием признать незаконными и отменить указы об увольнении трех членов Нацсовета - его, Юрия Артеменко и Юрия Зиневича.
Верховный суд удовлетворил иск Горковенко частично. Согласно решению, указ Зеленского от 24 мая 2019 г. № 323/2019 об отмене назначения Владимира Горковенко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания признан противоправным и отменен.
- 23 мая действующий президент Украины отменил указы об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, а также о назначении Владимира Горковенко членом Нацсовета.
- Уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко, который 5 лет работал в администрации Петра Порошенко и был им назначен на эту должность, подал в суд с требованием признать противоправным решение об увольнении
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