В России осудили за "терроризм и экстремизм" пятерых крымских татар, - Денисова

19 декабря, 2019, 21:35

Северо-Кавказский окружной военный суд признал крымских татар виновными в "экстремизме и терроризме"

Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Судилище Северо-Кавказского окружного военного суда признало виновными крымских татар в якобы терроризме и экстремизме - они лишены свободы суммарно на 68 лет", - написала она.

Теймур Абдуллаев получил 17 лет лишения свободы, Рустам Исмаилов - 14 лет, Узеир Абдуллаев - 13 лет, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединов по 12 лет лишения свободы.

"24 декабря 2019 г. в 09:30 в Верховном суде РФ пройдет судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Северо-Кавказского окружного военного суда, которым были осуждены наши сограждане", - отметила Денисова.

Денисова отметила, что с октября 2016 г. Теймур Абдуллаев, Рустам Исмаилов, Узеир Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов были "безосновательно лишены личной свободы по сфабрикованному уголовному делу".

Она добавила, что в начале 2018 "в нарушение норм международного права" их вывезли с территории временно оккупированного Крыма в Ростов-на-Дону, а в июне 2018 г. они были приговорены Северо-Кавказским окружным военным судом.