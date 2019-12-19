В Польше тысячи людей протестовали против наступления на независимость судей

19 декабря, 2019, 16:35

В Польше на улице ряда городов тысячи людей вышли на акцию протеста против спорного законопроекта правящей партии Право и справедливость, который усиливает дисциплинарную ответственность судей

Как сообщает DW, в Варшаве перед зданием парламента собрались несколько тысяч протестующих. Они держали флаги Польши и ЕС и скандировали "Свободные суды" и "Мы победим".

Такие акции протеста прошли в почти 200 городах по всей Польше и за рубежом.

Демонстрации координировали ассоциации судей, прокуроров и адвокатов, а также неправительственные организации.

Законопроект предусматривает возможность освобождения или принятия других дисциплинарных мер в отношении судей, которые ставят под сомнение законность судебных решений и кадровые избрания. Противники этого законопроекта убеждены, что такой правительственный контроль над судьями может посягать на их независимость и дать возможность увольнять судей, чьи взгляды противоречат правящей партии.

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Кроме того, этот законопроект предусматривает наказание, если судьи будут прямо применять конституцию страны или законы ЕС и таким образом будут обходить противоречивые законодательные реформы. Предложения также предусматривают, что судьи может быть устранены за участие в "деятельности политического характера" или если они будут действовать таким образом, что это может "навредить функционированию системы правосудия".

Нижняя палата парламента Польши намерено его рассмотреть 19 декабря.

В Еврокомиссии уже заявили, что будут тщательно изучать законопроект, в частности его соответствие законодательству ЕС о независимости судей.

Ранее сообщалось, что польская судебная реформа попала под жесткую критику в Евросоюзе.