В Москве возле здания ФСБ произошла стрельба: сообщается об убитых
19 декабря, 2019, 18:08
В четверг, 19 декабря, у здания ФСБ РФ в Москве неизвестный устроил стрельбу из автомата
Об этом со ссылкой на источники передает Новая газета.
Кроме того, в Сети опубликовано видео очевидцев, на котором вооруженные сотрудники силовых органов бегут куда-то по Кузнецкому мосту.
Сообщается по крайней мере об одном погибшем сотруднике ФСБ. Есть раненые. Очевидцы также утверждают, что слышали звуки взрыва.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция