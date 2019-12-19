В Москве возле здания ФСБ произошла стрельба: сообщается об убитых

19 декабря, 2019, 18:08

В четверг, 19 декабря, у здания ФСБ РФ в Москве неизвестный устроил стрельбу из автомата

Об этом со ссылкой на источники передает Новая газета.

Кроме того, в Сети опубликовано видео очевидцев, на котором вооруженные сотрудники силовых органов бегут куда-то по Кузнецкому мосту.

Сообщается по крайней мере об одном погибшем сотруднике ФСБ. Есть раненые. Очевидцы также утверждают, что слышали звуки взрыва.