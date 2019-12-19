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Espreso.tvОбществоВ Киеве зажгли главную елку Украины

В Киеве зажгли главную елку Украины

В столице 19 декабря зажгли главную новогоднюю елку Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Киеве состоялось торжественное открытие новогодней елки. Здесь также будет новогодняя ярмарка.

Елка имеет 30 метров в высоту. 400 веток сосны и пихту, 800 украшений.

 

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