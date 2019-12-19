В Киеве зажгли главную елку Украины
19 декабря, 2019, 19:12
В столице 19 декабря зажгли главную новогоднюю елку Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Киеве состоялось торжественное открытие новогодней елки. Здесь также будет новогодняя ярмарка.
Елка имеет 30 метров в высоту. 400 веток сосны и пихту, 800 украшений.
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