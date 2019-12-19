В Киеве закрыли станцию метро "Площадь Толстого" из-за звонка о минировании
19 декабря, 2019, 14:43
Станция метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве и пересадка на нее закрыты на вход и выход после анонимного звонка о минировании
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