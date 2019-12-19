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Espreso.tvОбществоВ Киеве закрыли станцию метро "Площадь Толстого" из-за звонка о минировании

В Киеве закрыли станцию метро "Площадь Толстого" из-за звонка о минировании


фото: tsn
Станция метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве и пересадка на нее закрыты на вход и выход после анонимного звонка о минировании

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

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