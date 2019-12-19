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Espreso.tvОбществоВ Берлине начались трехсторонние газовые переговоры

В Берлине начались трехсторонние газовые переговоры


фото: menr.gov.ua
В рамках трехсторонних переговоров по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины министр энергетики Алексей Оржель начал двусторонние переговоры с немецким министром экономики Петером Альтмайером

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.

Стороны планируют обсудить соглашение о продолжительности, объемах и тарифах будущего транзитного контракта заканчивается 31 декабря.

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