Убытки от пожара на авианесущему крейсере "Адмирал Кузнецов" оценили в 95 млрд рублей

19 декабря, 2019, 08:51

Причиной пожара на авианесущему крейсере "Адмирал Кузнецов" 12 декабря стало попадание сварочной окалины на мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели

Об этом сообщает " Радио Свобода " со ссылкой на российские СМИ.

Российские СМИ ссылаются на источники в Северном флоте РФ. Те передают, что

возгорания на авианосце произошло от искры при проведении сварочных работ. По предварительным данным, сварочная окалина попала на неубранный мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели. Тушили пожар более суток.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - единственный авианосец в составе российского флота. В апреле 2018 он был передан в ведение Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Гражданским специалистам надо было полностью модернизировать его энергосистемы и вооружения. На эти работы был заключен контракт стоимостью около 65 млрд рублей. Еще 23 миллиарда рублей было запланировано на реконструкцию сухого дока для ремонта. Ремонт корабля должен был продолжаться до конца 2022 года, но теперь продлится как минимум на год дольше, отмечают российские журналисты.

Российские журналисты добавляют, что с корабля сняли почти все внутреннее оборудование.