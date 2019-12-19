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Espreso.tvОбществоТеррористы в ОРДЛО отказались от видеоконференции по обмену пленными

Террористы в ОРДЛО отказались от видеоконференции по обмену пленными

Так называемый "министр иностранных дел" "ДНР" Наталья Никонорова заявила, что видеоконференция по подготовке процесса обмена пленными может состояться 23 декабря

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ боевиков.

При этом она добавила, что заявление представителя Украины Леонида Кучмы о необходимости 20 декабря провести переговоры является "ярким подтверждением стремления украинской стороны к пиару".

Также она отметила, что украинская сторона продемонстировала неготовность к обмену.

"Проводить видеоконференцию завтра не представляется целесообразным и эффективным, поскольку вряд ли украинские представители могли за один день принять какие-то серьезные решения по данному направлению", - отметила Никонорова.

В свою очередь, так называемый "министр иностранных дел" "ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что Украина не подтверждает способность полноценно подготовить к обмену всех, кто включен в актуальные списки подтвержденных удерживаемых лиц.

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