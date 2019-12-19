Террористы в ОРДЛО отказались от видеоконференции по обмену пленными
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ боевиков.
При этом она добавила, что заявление представителя Украины Леонида Кучмы о необходимости 20 декабря провести переговоры является "ярким подтверждением стремления украинской стороны к пиару".
Также она отметила, что украинская сторона продемонстировала неготовность к обмену.
"Проводить видеоконференцию завтра не представляется целесообразным и эффективным, поскольку вряд ли украинские представители могли за один день принять какие-то серьезные решения по данному направлению", - отметила Никонорова.
В свою очередь, так называемый "министр иностранных дел" "ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что Украина не подтверждает способность полноценно подготовить к обмену всех, кто включен в актуальные списки подтвержденных удерживаемых лиц.
- Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что в пятницу, 20 декабря, должна состояться видеоконференция по вопросам обмена пленными.
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