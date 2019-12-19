Террористы в ОРДЛО отказались от видеоконференции по обмену пленными

19 декабря, 2019, 19:52

Так называемый "министр иностранных дел" "ДНР" Наталья Никонорова заявила, что видеоконференция по подготовке процесса обмена пленными может состояться 23 декабря

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ боевиков.

При этом она добавила, что заявление представителя Украины Леонида Кучмы о необходимости 20 декабря провести переговоры является "ярким подтверждением стремления украинской стороны к пиару".

Также она отметила, что украинская сторона продемонстировала неготовность к обмену.

"Проводить видеоконференцию завтра не представляется целесообразным и эффективным, поскольку вряд ли украинские представители могли за один день принять какие-то серьезные решения по данному направлению", - отметила Никонорова.

В свою очередь, так называемый "министр иностранных дел" "ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что Украина не подтверждает способность полноценно подготовить к обмену всех, кто включен в актуальные списки подтвержденных удерживаемых лиц.