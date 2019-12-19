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Espreso.tvОбществоТеррористы "ЛНР" пытались завербовать студента из Северодонецка воевать за "русский мир"

Террористы "ЛНР" пытались завербовать студента из Северодонецка воевать за "русский мир"

Представитель одного из "казачьих полков" террористической организации "ЛНР" пытался уговорить студента колледжа из Северодонецка вступить в ряды боевиков

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

Узнав, что парень сирота и имеет финансовые трудности, вербовщик начал убеждать его в "преимуществах" службы в рядах террористов. Чтобы поступить на военную службу к оккупантам, юноша должен был нелегально прибыть в оккупированный Луганск для прохождения медицинской комиссии.

О намерениях студента узнала СБУ. Спецслужбисты посетили его и разъяснили о последствиях такого шага. Парень осознал опасность общения с оккупантами и сообщил СБУ имеющуюся у него информацию о террористах и контакты с ними.

СБУ напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, участие в террористической организации или содействие ее деятельности наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с возможной конфискацией имущества.

В то же время лицо, которое добровольно сообщило правоохранителям о деятельности террористической организации, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях нет состава другого преступления.

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