Террористы "ЛНР" пытались завербовать студента из Северодонецка воевать за "русский мир"

19 декабря, 2019, 23:03

Представитель одного из "казачьих полков" террористической организации "ЛНР" пытался уговорить студента колледжа из Северодонецка вступить в ряды боевиков

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

Узнав, что парень сирота и имеет финансовые трудности, вербовщик начал убеждать его в "преимуществах" службы в рядах террористов. Чтобы поступить на военную службу к оккупантам, юноша должен был нелегально прибыть в оккупированный Луганск для прохождения медицинской комиссии.

О намерениях студента узнала СБУ. Спецслужбисты посетили его и разъяснили о последствиях такого шага. Парень осознал опасность общения с оккупантами и сообщил СБУ имеющуюся у него информацию о террористах и контакты с ними.

СБУ напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, участие в террористической организации или содействие ее деятельности наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с возможной конфискацией имущества.

В то же время лицо, которое добровольно сообщило правоохранителям о деятельности террористической организации, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях нет состава другого преступления.