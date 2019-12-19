Тайсон устроил боксерский "спарринг" со славной теннисисткой
Об этом сообщает тренер Patrick Mouratoglou y instagram.
Американский боксер Майк Тайсон показал бывшей первой ракетке мира Серене Уильямс несколько стандартных физических упражнений, а теннисистка активно побила грушу, выдав мощную серию силовых ударов.
38-летняя Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого Шлема, а также выигрывала итоговый чемпионат WTA в 2001, 2009, 2012, 2013, 2014.
- В июле знаменитый Майк Тайсон посетил Киев и рассказал, что считает своей второй матерью украинку .
Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу в Instagram опубликовал видео боксерского тренировки своей подопечной с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном.
Культовый боксер показал экс-первой ракетке мира несколько стандартных упражнений, а мощная Серена активно побила грушу, выдав длительную серию силовых ударов.
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