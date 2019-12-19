Тайсон устроил боксерский "спарринг" со славной теннисисткой

Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу в Instagram опубликовал видео боксерского тренировки своей подопечной с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном.

Культовый боксер показал экс-первой ракетке мира несколько стандартных упражнений, а мощная Серена активно побила грушу, выдав длительную серию силовых ударов.