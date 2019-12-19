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Espreso.tvСпортТайсон устроил боксерский "спарринг" со славной теннисисткой

Тайсон устроил боксерский "спарринг" со славной теннисисткой


фото: instagram
Культовый боксер Майк Тайсон провел личную тренировку знаменитой теннисистке Серене Уильямс

Об этом сообщает тренер Patrick Mouratoglou y instagram.

Американский боксер Майк Тайсон показал бывшей первой ракетке мира Серене Уильямс несколько стандартных физических упражнений, а теннисистка активно побила грушу, выдав мощную серию силовых ударов.

38-летняя Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого Шлема, а также выигрывала итоговый чемпионат WTA в 2001, 2009, 2012, 2013, 2014.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hit that punching bag like you wanna hit the ball ! @miketyson @serenawilliams #mouratoglou @bocaresort

Сообщение, распространенный PMo (@patrickmouratoglou)

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Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу в Instagram опубликовал видео боксерского тренировки своей подопечной с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном.

Культовый боксер показал экс-первой ракетке мира несколько стандартных упражнений, а мощная Серена активно побила грушу, выдав длительную серию силовых ударов.

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