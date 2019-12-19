Синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании и осадки в большинстве областей

19 декабря, 2019, 16:53

В пятницу, 20 декабря, в большинстве областей Украины ожидается похолодание.

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"В течение дня ожидается +2 ... + 7 ° C, на юге и западе будет теплее, + 5 + 10 ° C. Осадков не предвидится. Антициклональний характер погоды ", - рассказала Диденко.

В Киеве 20 декабря также похолодает, днем ожидается до + 5 ° C. Осадков в столице в этот день не предвидится.

В начале следующей недели, 23-24 декабря, на большей части территории страны ожидаются осадки.

"21 и 22 декабря температура воздуха снова начнет повышаться, а 23-24 декабря пройдут неплохие дожди в большинстве областей Украины", - сказала Наталья Диденко.

Синоптик отметила, что температура воздуха в последние дни превышала многолетние данные наблюдений.