Синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании и осадки в большинстве областей
19 декабря, 2019, 16:53
В пятницу, 20 декабря, в большинстве областей Украины ожидается похолодание.
Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.
"В течение дня ожидается +2 ... + 7 ° C, на юге и западе будет теплее, + 5 + 10 ° C. Осадков не предвидится. Антициклональний характер погоды ", - рассказала Диденко.
В Киеве 20 декабря также похолодает, днем ожидается до + 5 ° C. Осадков в столице в этот день не предвидится.
В начале следующей недели, 23-24 декабря, на большей части территории страны ожидаются осадки.
"21 и 22 декабря температура воздуха снова начнет повышаться, а 23-24 декабря пройдут неплохие дожди в большинстве областей Украины", - сказала Наталья Диденко.
Синоптик отметила, что температура воздуха в последние дни превышала многолетние данные наблюдений.
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