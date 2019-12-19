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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: один погибший, обстрелы не прекращаются

Сутки на Донбассе: один погибший, обстрелы не прекращаются

18 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял подразделения ООС из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили два обстрела. Пять обстрелов позиций украинских войск зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

18 декабря в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме этого, в Марьинке в результате огня вооруженных формирований России погиб гражданский житель.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

 

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