 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРынок земли: митингующие перекрыли Крещатик

Рынок земли: митингующие перекрыли Крещатик


фото: rbc.ua
19 декабря в Киеве продолжаются акции против продажи земли - митингующие перекрыли улицу Крещатик

Об этом сообщает РБК-Украина.

Движение транспорта заблокировано, наблюдаются пробки в центре города.

Водители сначала сигналили, но после стали разворачиваться и объезжать.

На месте также присутствуют правоохранители.

Напомним, 17 декабря в Верховной Радой состоялся митинг против продажи земли. Во время акции произошли столкновения между полицией и протестующими. Полицейские задержали 26 участников столкновений.

Во время событий возле Рады стало известно, что неподалеку, на ул. Институтской, умер человек .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 декабря, 2019 четверг

больше новостей

19 декабря, 2019 четверг

18 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать