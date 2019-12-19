Рынок земли: митингующие перекрыли Крещатик
19 декабря, 2019, 16:28
19 декабря в Киеве продолжаются акции против продажи земли - митингующие перекрыли улицу Крещатик
Об этом сообщает РБК-Украина.
Движение транспорта заблокировано, наблюдаются пробки в центре города.
Водители сначала сигналили, но после стали разворачиваться и объезжать.
На месте также присутствуют правоохранители.
Напомним, 17 декабря в Верховной Радой состоялся митинг против продажи земли. Во время акции произошли столкновения между полицией и протестующими. Полицейские задержали 26 участников столкновений.
Во время событий возле Рады стало известно, что неподалеку, на ул. Институтской, умер человек .
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