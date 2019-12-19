Рейтинг Зеленского снова пошел вверх
Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".
Рейтинги доверия украинцев возглавляет Зеленский, которому доверяют 67% опрошенных.
За последний месяц уровень удовлетворенности деятельностью премьера и Верховной Рады несколько вырос. Деятельностью председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова довольны 36%, недовольны - столько же. Четверть не смогли оценить его работу. Однако довольны работой парламента меньше: 29% положительно оценили его работу, 51% - отрицательно, 21% - затруднились оценить.
Подобная тенденция и в оценках работы правительства: деятельностью премьер-министра Алексея Гончарука довольны относительно больше, чем работой всего Кабмина. 35% выразили удовлетворение деятельностью главы правительства (35% - недовольны, 30% - не смогли оценить). 29% довольны работой Кабмина, 45% - не удовлетворены, четверть не ответили на этот вопрос.
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" в течение 13-17 декабря 2019 года.
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