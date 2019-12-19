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Espreso.tvОбществоРада приняла закон о создании реестра педофилов

Рада приняла закон о создании реестра педофилов

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0887 (№6607 - в ВР 8 созыва) о создании реестра лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

"Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего (реестр) - автоматизированная электронная база данных, созданная для обеспечения сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего, в том числе лиц, судимость которых за такие преступления снята или погашена в установленном законом порядке ", - говорится в пояснительной записке.

За документ проголосовали 325 нардепов.

В реестр вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дата рождения, место жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден, виде уголовного наказания, которое к нему было применено, информацию о фактически отбытом им наказании, а также о нарушении правил административного надзора.

Положения о реестре, порядке его формирования и ведения утверждаются Минюстом.

"Основной задачей законопроекта является предоставление соответствующей медицинской помощи лицам, страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), а также усиление уголовного наказания за такие преступления и внедрение Единого реестра преступников осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, создание условий для предупреждения совершения ими новых преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего", - говорится в пояснительной записке.
 
В редакции закона к первому чтению также предусматривалось введение химической кастрации педофилов, но с их согласия. Ко второму чтению эту норму убрали из документа.
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