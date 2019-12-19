Рада приняла закон о создании реестра педофилов
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
"Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего (реестр) - автоматизированная электронная база данных, созданная для обеспечения сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего, в том числе лиц, судимость которых за такие преступления снята или погашена в установленном законом порядке ", - говорится в пояснительной записке.
За документ проголосовали 325 нардепов.
В реестр вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дата рождения, место жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден, виде уголовного наказания, которое к нему было применено, информацию о фактически отбытом им наказании, а также о нарушении правил административного надзора.
Положения о реестре, порядке его формирования и ведения утверждаются Минюстом.
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