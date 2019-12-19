Рада проголосовала законопроект о "ворах в законе" в первом чтении

19 декабря, 2019, 14:31

19 декабря Верховная Рада проголосовала поданный президентом законопроект об уголовной ответственности "воров в законе" в первом чтении

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении законопроект главы государства Владимира Зеленского №2513. За него проголосовали 264 нардепа.

В законопроекте предлагают установить, что преступление признается совершенным преступным обществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и / или координатором которого является "вор в законе". Также в этой части статьи предлагается определить понятие "вор в законе".

Изменения ждут и статью 43 "Выполнение специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы, преступной организации или преступного сообщества" Уголовного кодекса, будет обеспечивать выполнение специального задания по предупреждению или раскрытию деятельности преступного сообщества.

Также в президентском законопроекте предложена новая редакция статьи 255 "Создание преступной организации" УК, которая призвана усовершенствовать механизм привлечения лиц к уголовной ответственности по данной статье.

Уголовный кодекс предлагается дополнить новыми статьями, а именно:

статьей 255-1 "Создание преступного сообщества и пребывания лица в статусе" вор в законе ", предусматривающий уголовную ответственность за создание преступного сообщества или руководство таким сообществом или участие в нем, или участие в преступлениях, совершаемых таким сообществом (часть первая) или пребывания лица в статусе "вор в законе" (часть вторая)

статьей 255-2 "Обращение к " вора в законе "или другому участнику преступного сообщества", предусматривающей уголовную ответственность за обращение к "вору в законе" или другому участнику преступного сообщества с просьбой совершить преступление, и / или оказать воздействие в любой форме на третьих лиц с целью принятия ими решений или совершения или несовершения ими действий.

Уголовный кодекс хотят дополнить статьей 255-3 "Организация проведения встречи (сходки) представителей преступных организаций или преступных сообществ, содействие в ее проведении или руководство ею", предусматривающей установление уголовной ответственности за организацию проведения встречи (сходки) представителей преступных организаций или преступных сообществ для разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий преступных организаций или преступных угруппировок, а так же содействие в ее проведении, или руководство такой встречей (сходкой).