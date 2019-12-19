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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 21:00: последствия "децентрализации" Зеленского

"Политклуб Виталия Портникова" в 21:00: последствия "децентрализации" Зеленского

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу "Политклуб" с Виталием Портниковым на телеканале Эспрессо сегодня в 21:00

Ведущий и гости программы обсудят последствия изменений в Конституцию в части децентрализации или так называемую "децентрализацию Зеленского" и выяснят, угрожают ли территориальной целостности Украины такие изменения.

Гости программы:

  • Ирина Верещук народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Олег Синютка народный депутат, фракция "Европейская Солидарность"
  • Лариса Билозир народный депутат, депутатская группа "За будущее"
  • Роман Лозинский народный депутат, фракция "Голос"
  • Игорь Колиушко председатель правления Центра политико-правовых реформ
  • Александр Слобожан исполнительный директор Ассоциации городов Украины
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