"Политклуб Виталия Портникова" в 21:00: последствия "децентрализации" Зеленского
19 декабря, 2019, 17:04
Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу "Политклуб" с Виталием Портниковым на телеканале Эспрессо сегодня в 21:00
Ведущий и гости программы обсудят последствия изменений в Конституцию в части децентрализации или так называемую "децентрализацию Зеленского" и выяснят, угрожают ли территориальной целостности Украины такие изменения.
Гости программы:
- Ирина Верещук народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Олег Синютка народный депутат, фракция "Европейская Солидарность"
- Лариса Билозир народный депутат, депутатская группа "За будущее"
- Роман Лозинский народный депутат, фракция "Голос"
- Игорь Колиушко председатель правления Центра политико-правовых реформ
- Александр Слобожан исполнительный директор Ассоциации городов Украины
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