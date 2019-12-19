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Espreso.tvОбщество"Формулу Штайнмайера" пропишут в законе о статусе ОРДЛО, - Ермак

"Формулу Штайнмайера" пропишут в законе о статусе ОРДЛО, - Ермак


фото: 24tv
Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что "формулу Штайнмайера" имплементируют в нынешний закон об особом статусе ОРДЛО

Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

На вопрос будет ли новый закон об особенностях самоуправления в ОРДЛО, он ответил, что в этом нет смысла.

"Нет смысла. Он есть, он принят. Мы помним, как принимался этот закон, с каким трудом. Пока наш план состоит в том, что мы его продлили на год, и готовы, если все будет нормально, двигаться, инкорпорировать туда "формулу Штайнмайера". А дальше привести его в нормальное состояние, соответствующее тому, каким этот закон должен быть", - отметил помощник президента.

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