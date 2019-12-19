"Этого недостаточно, чтобы мы могли снять санкции", - Меркель о "Минском процессе"
19 декабря, 2019, 09:51
Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая перед Бундестагом, рассказала о ходе мирного процесса на Донбассе
Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в среду, 18 декабря, отвечая на вопрос немецких парламентариев, сообщает " Укринформ ".
"Можно сказать, что многолетнее затишье (в Минском процессе) мы оставили позади, но этого недостаточно, чтобы мы могли снять санкции", - пояснила Меркель.
Меркель сообщила немецким парламентариям, что перед саммитом ЕС, на котором санкции были продлены до июля 2020 года, они с президентом Франции Эмманюэлем Макроном проинформировали глав государств и правительств ЕС о ходе и итогах саммита в нормандском формате.
- Напомним, 18 декабря Ангела Меркель также заявила , что Германия выступает против санкций США, по "Северному потоку-2".
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция