"Этого недостаточно, чтобы мы могли снять санкции", - Меркель о "Минском процессе"

19 декабря, 2019, 09:51

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая перед Бундестагом, рассказала о ходе мирного процесса на Донбассе

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в среду, 18 декабря, отвечая на вопрос немецких парламентариев, сообщает " Укринформ ".

"Можно сказать, что многолетнее затишье (в Минском процессе) мы оставили позади, но этого недостаточно, чтобы мы могли снять санкции", - пояснила Меркель.

Меркель сообщила немецким парламентариям, что перед саммитом ЕС, на котором санкции были продлены до июля 2020 года, они с президентом Франции Эмманюэлем Макроном проинформировали глав государств и правительств ЕС о ходе и итогах саммита в нормандском формате.