"Адские санкции": американские сенаторы направили предупреждение компании, которая прокладывает "Северный поток-2"
19 декабря, 2019, 13:08
Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо с предупреждением о санкциях швейцарской компании Allseas, которая занимается прокладкой труб газопровода "Северный поток-2"
Письмо опубликовал Тед Круз.
Сенаторы призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции". В частности, в письме говорится, что компания рискует «существенно снизить стоимость своих акций и разрушить финансовую жизнеспособность".
"Или они прекращают строительство, когда президент (Трамп - ред.) подписывает этот законопроект, или они рискуют получить санкции, которые могут привести к тому, что AllSeas навсегда прекратит свою деятельность", - сообщил Круз.
- Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 000 000 000 долларов. В нем предусмотрено введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, в США хотят ввести обязательные санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство этого газопровода.
- Ранее Маас заявил, что введение санкций против "Северного потока-2" является вмешательством в европейскую энергетическую политику.
- В Германии считают, что под американские санкции могут попасть 350 компаний.
- А компании, которые строят трубопровод, уже объявили, что прекратят свою работу в Балтийском море после вступления в силу санкций США.
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