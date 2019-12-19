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Espreso.tvОбщество"Адские санкции": американские сенаторы направили предупреждение компании, которая прокладывает "Северный поток-2"

"Адские санкции": американские сенаторы направили предупреждение компании, которая прокладывает "Северный поток-2"


фото: nord-stream2
Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо с предупреждением о санкциях швейцарской компании Allseas, которая занимается прокладкой труб газопровода "Северный поток-2"

Письмо опубликовал Тед Круз.

Сенаторы призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции". В частности, в письме говорится, что компания рискует «существенно снизить стоимость своих акций и разрушить финансовую жизнеспособность".

"Или они прекращают строительство, когда президент (Трамп - ред.) подписывает этот законопроект, или они рискуют получить санкции, которые могут привести к тому, что AllSeas навсегда прекратит свою деятельность", - сообщил Круз.

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