"Адские санкции": американские сенаторы направили предупреждение компании, которая прокладывает "Северный поток-2"

19 декабря, 2019, 13:08

Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо с предупреждением о санкциях швейцарской компании Allseas, которая занимается прокладкой труб газопровода "Северный поток-2"

Письмо опубликовал Тед Круз.

Сенаторы призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции". В частности, в письме говорится, что компания рискует «существенно снизить стоимость своих акций и разрушить финансовую жизнеспособность".

"Или они прекращают строительство, когда президент (Трамп - ред.) подписывает этот законопроект, или они рискуют получить санкции, которые могут привести к тому, что AllSeas навсегда прекратит свою деятельность", - сообщил Круз.