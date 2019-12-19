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Espreso.tvОбществоПутин назвал автором украинской идентичности польского графа

Путин назвал автором украинской идентичности польского графа


фото: reuters
Президент России Владимир Путин заявил, что впервые об украинцах как об отдельном этносе заговорил шляхтич Речи Посполитой Станислав Потоцкий

Об этом он заявил во время большой пресс-конференции, сообщает Украинская правда.

После того, как Путина попросили дать оценку межнациональным отношениям в России, он начал рассуждать об Украине.

"Вот у нас спор с Украиной идет. Есть украинская идентичность. Она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий, известный исследователь и ученый и писатель, который впервые заговорил о украинцах как об отдельном этнос. Потом были другие польские исследования, которые вообще вычеркнули украинцев из числа славян. Они утверждали, что это потомки каких-то кочевых народов ", - сказал российский лидер.

"Но это глупость полная. А мы должны знать истину. Мы должны понимать, что на каком-то этапе прошли вот такие элементы реальной идентичности. Мы должны относиться к этому с уважением. И мы делаем и будем это делать", - добавил он.

Станислав Потоцкий - шляхтич 18 века, государственный и военный деятель Речи Посполитой, Российской империи, магнат и меценат.

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