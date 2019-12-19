19 декабря, 2019, 13:08

Новое правительство остановило не только проведение платежей, но и регистрацию платежных поручений (бюджетных обязательств) органами казначейства по общему фонду госбюджета

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Львовского облсовета Александр Ганущин.

"А технократ Алексей Гончарук оказывается хуже Азарова с Арбузовым! Подарок от Николая от нового правительства - остановка не только проведения платежей но и регистрации платежных поручений (бюджетных обязательств) органами казначейства по общему фонду госбюджета. Теперь подробнее. Первый шаг, остановка проведения платежей - сигнал что Таможня и Государственная налоговая служба окончательно проваливают поступления в госбюджет. Эпоха бедности "закончилась". Такие действия - способ избежать секвестра и разрывов на Едином казначейском счете. Ждем официальные комментарии господина Сергея Верланова и Максима Нефедова ", - написал он.

"Относительно шага два. Что означает" остановить регистрацию бюджетных обязательств ". Это обычное служебное преступление должностного лица премьер-министра Украины. Второй раз за этот год - первый раз это тогда когда с субвенции на соцеконом. Интересна реакция Министерства финансов Украины, Оксаны Маркаровой, Юрия Джигура, Геннадия Плиса и, главное, органов Государственной казначейской службы Украины на местах. Не регистрировать обязательства - это прямое нарушение Бюджетного кодекса ", - отметил Ганущин.