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Espreso.tvОбществоПарламенський комитет ассоциации Украина-ЕС решительно осудил "Северный поток-2", - Порошенко

Парламенський комитет ассоциации Украина-ЕС решительно осудил "Северный поток-2", - Порошенко

Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС в Страсбурге осудил строительство "Северного потока-2"

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время брифинга в Европейском парламенте, сообщает Еспресо.TV .

"Хочу подчеркнуть, что нам удалось включить в проект итоговой резолюции решительное осуждение" Северного потока-2 ", - отметил он.

"Четко отмечено, что с одной стороны они приветствуют газовый транзит через Украину для обеспечения энергетической безопасности ЕС и Украиной, а с другой стороны считают, что строительство и одобрение" Северного потока-2 "является противоречащим нормам Енергетичного сообщества, и мы полностью должны оппонировать этому, - подчеркнул Порошенко.

"И я думаю, что последние санкции, которые были введены американским Конгрессом, мы надеемся, в ближайшее время будут подписаны американским президентом - только докажут эффективность нашей борьбы", - резюмировал пятый президент.

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