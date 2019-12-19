Парламенський комитет ассоциации Украина-ЕС решительно осудил "Северный поток-2", - Порошенко

19 декабря, 2019, 13:50

Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС в Страсбурге осудил строительство "Северного потока-2"

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время брифинга в Европейском парламенте, сообщает Еспресо.TV .

"Хочу подчеркнуть, что нам удалось включить в проект итоговой резолюции решительное осуждение" Северного потока-2 ", - отметил он.

"Четко отмечено, что с одной стороны они приветствуют газовый транзит через Украину для обеспечения энергетической безопасности ЕС и Украиной, а с другой стороны считают, что строительство и одобрение" Северного потока-2 "является противоречащим нормам Енергетичного сообщества, и мы полностью должны оппонировать этому, - подчеркнул Порошенко.

"И я думаю, что последние санкции, которые были введены американским Конгрессом, мы надеемся, в ближайшее время будут подписаны американским президентом - только докажут эффективность нашей борьбы", - резюмировал пятый президент.