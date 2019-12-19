Нардепы из ОПЗЖ придумали "агрегат" для кнопконажимательства

19 декабря, 2019, 11:41

Народные депутаты от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Сергей Ларин и Виктор Черный "создали" механизм, позволяющий кнопкодавить, не нажимая на чужую кнопку пальцем

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСТНО".

18 декабря на пленарном заседании Верховной Рады депутат Ларин смастерил "новейший кнопконажимач" из трех толстых книг и горах бумаги. Чтобы нажать им на соседнюю кнопку и остаться незамеченным, Ларин пристроил над пультом для голосования открытки с надписью на русском языке "Мы за мир".

Ларин, во время голосования относительно некоторых поправок к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности, сидя на месте своего коллеги по фракции Виктора Черного, одной рукой нажал на кнопку перед собой, а другой запустил свое изобретение. В результате кнопки "за" сработали на местах Ларина и Черного.

Во время голосования по поправке №69 к тому же законопроекту Ларин правой рукой нажал на кнопку на пульте Черного, а "механизм", судя по всему, подтолкнул ногой. Результат - два голоса "за".