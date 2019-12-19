Нардепы из ОПЗЖ придумали "агрегат" для кнопконажимательства
Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСТНО".
18 декабря на пленарном заседании Верховной Рады депутат Ларин смастерил "новейший кнопконажимач" из трех толстых книг и горах бумаги. Чтобы нажать им на соседнюю кнопку и остаться незамеченным, Ларин пристроил над пультом для голосования открытки с надписью на русском языке "Мы за мир".
Ларин, во время голосования относительно некоторых поправок к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности, сидя на месте своего коллеги по фракции Виктора Черного, одной рукой нажал на кнопку перед собой, а другой запустил свое изобретение. В результате кнопки "за" сработали на местах Ларина и Черного.
Во время голосования по поправке №69 к тому же законопроекту Ларин правой рукой нажал на кнопку на пульте Черного, а "механизм", судя по всему, подтолкнул ногой. Результат - два голоса "за".
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