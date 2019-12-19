Нацбанк укрепил гривну еще на 6 копеек
19 декабря, 2019, 09:22
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны на 6 копеек, установив его на 19 декабря на уровне 23,41 за доллар
Об этом говорится в данных регулятора .
Официальный курс гривни к евро был установлен на уровне 26,02 (на 18 декабря - 26,20 гривны).
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