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Espreso.tvЭкономикаНацбанк укрепил гривну еще на 6 копеек

Нацбанк укрепил гривну еще на 6 копеек

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны на 6 копеек, установив его на 19 декабря на уровне 23,41 за доллар

Об этом говорится в данных регулятора .

Официальный курс гривни к евро был установлен на уровне 26,02 (на 18 декабря - 26,20 гривны).

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