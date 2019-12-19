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Espreso.tvОбществоНа Львовщине сожгли офис газеты

На Львовщине сожгли офис газеты

В городе Самбор на Львовщине выгорел офис редакции газеты "Голос Самборщины"

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Главный редактор газеты Мария Пукий рассказала, что сегодня, 19 декабря, в 8 утра на работу пришла бухгатер, увидела, что дверь были выбиты и приоткрыта, внутри - дым", - говорится в сообщении.

Из редакции вынесли сейф, в котором уставные документы редакции. Позже его нашли в кустах просто посреди улицы. Открыть его злоумышленникам так и не удалось, поэтому все документы сохранились.

"Национальный союз журналистов выражает солидарность с нашими львовскими коллегами. Мы обращаемся к руководству МВД и Национальной полиции обеспечить эффективное оперативное расследование чрезвычайного происшествия", - заявил председатель НСЖУ.

Томиленко отметил, что пожар заканчивают ликвидировать работники МЧС, а в помещении проходят следственные действия Национальной полиции.

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