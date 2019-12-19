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Espreso.tvОбществоНа Донбасс прибыл третий за 30 дней и одиннадцатый в этом году "гумконвой" оккупантов

На Донбасс прибыл третий за 30 дней и одиннадцатый в этом году "гумконвой" оккупантов


фото: ЕРА
19 декабря на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Россия отправила "подарочный гумконвой"

Об этом сообщает издание " Радио Свобода " со ссылкой на российское Мнистерства чрезвычайных ситуаций.

В Министрества государства-оккупанта сообщили, что это последний в 2019 году "гумконвой" для оккупированных Россией территорий. По заявлениям оккупантов, в гумконвои везут "подарки ко Дню Святого Николая и медикаменты".

"В 2019 автоколонны МЧС России доставили в Донецк и Луганскую область более 5,3 тысячи тонн гуманитарной помощи", - утверждают в России.

Украинская сторона не имеет возможности проверить груз, Россия везет на захвачены боевиками территории. Министерство иностранных дел Украины после каждого такого нарушения государственной границы выражает протест. Официальный Киев требует прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета украинского государства.

 

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