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Espreso.tvОбществоМинистр энергетики Оржель подтвердил договоренность о транзите газа и рассказал детали переговоров

Министр энергетики Оржель подтвердил договоренность о транзите газа и рассказал детали переговоров


фото: ZIK
На переговорах по транзиту газа стороны приняли решения, которые приближают подписание контракта

Об этом на брифинге заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает РБК-Украина .

По его словам, стороны сегодня подготовили конечный протокол решения.

"Мы очень качественно поработали над протоколом решения, который приближает нас к подписанию финальных договоров. И действительно на этом этапе, который мы готовы представить на согласование нашим столицам, то есть мы должны согласовать эти позиции... В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", - подчеркнул Оржель.

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