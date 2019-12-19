Министр энергетики Оржель подтвердил договоренность о транзите газа и рассказал детали переговоров
19 декабря, 2019, 22:45
На переговорах по транзиту газа стороны приняли решения, которые приближают подписание контракта
Об этом на брифинге заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает РБК-Украина .
По его словам, стороны сегодня подготовили конечный протокол решения.
"Мы очень качественно поработали над протоколом решения, который приближает нас к подписанию финальных договоров. И действительно на этом этапе, который мы готовы представить на согласование нашим столицам, то есть мы должны согласовать эти позиции... В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", - подчеркнул Оржель.
- Украина и Россия достигли принципиального соглашения о новом контракте по транзиту российского газа.
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