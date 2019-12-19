 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирМеркель прокомментировала возможность контрсанкций против США из-за "Северного потока-2"

Меркель прокомментировала возможность контрсанкций против США из-за "Северного потока-2"


фото: reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкое правительство выступает против запланированных США санкций в связи со строительством "Северного потока-2"

В то же время, по словам Меркель, Берлин не будет вводить контрсанкции против США, сообщает DW.

"Германия не намерена отступать, но я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не одобряем подобной практики", - сказала она.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 декабря, 2019 четверг

больше новостей

19 декабря, 2019 четверг

18 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать