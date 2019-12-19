Меркель прокомментировала возможность контрсанкций против США из-за "Северного потока-2"

19 декабря, 2019, 12:22

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкое правительство выступает против запланированных США санкций в связи со строительством "Северного потока-2"

В то же время, по словам Меркель, Берлин не будет вводить контрсанкции против США, сообщает DW.

"Германия не намерена отступать, но я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не одобряем подобной практики", - сказала она.