Меркель прокомментировала возможность контрсанкций против США из-за "Северного потока-2"
19 декабря, 2019, 12:22
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкое правительство выступает против запланированных США санкций в связи со строительством "Северного потока-2"
В то же время, по словам Меркель, Берлин не будет вводить контрсанкции против США, сообщает DW.
"Германия не намерена отступать, но я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не одобряем подобной практики", - сказала она.
- Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 млрд долларов. В нем предусмотрено введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, в США хотят ввести обязательные санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство этого газопровода.
- Ранее Маас заявил, что введение санкций против "Северного потока-2" является вмешательством в европейскую энергетическую политику.
- В Германии считают, что под американские санкции могут попасть 350 компаний.
- А компании, которые строят трубопровод, уже объявили, что прекратят свою работу в Балтийском море после вступления в силу санкций США.
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