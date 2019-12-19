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Espreso.tvСпортЛопес не верит, что судьи позволят ему победить Ломаченко

Лопес не верит, что судьи позволят ему победить Ломаченко


фото: pinterest
Американец Теофимо Лопес считает, что если в бою против Василия Ломаченко, победителя будет решать судьи, то отдадут свое предпочтение украинцу

Об этом сообщает SiriusXM y youtube.

Американский боксер Теофимо Лопес считает, что ему по силам победить украинца Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

"Я нокаутирую его задницу, но не думаю, что мне позволят победить его, если все дойдет до решения судей. WBC говорит, что если Ломаченко победит, то станет абсолютным чемпионом мира. Если выиграю я, то должен биться за еще один пояс. Если я выиграю и отберу у Ломаченко пояс франчайзингового чемпиона, то просто выброшу его ", - сказал американец.

Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).

 
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