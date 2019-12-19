Лопес не верит, что судьи позволят ему победить Ломаченко
Об этом сообщает SiriusXM y youtube.
Американский боксер Теофимо Лопес считает, что ему по силам победить украинца Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
"Я нокаутирую его задницу, но не думаю, что мне позволят победить его, если все дойдет до решения судей. WBC говорит, что если Ломаченко победит, то станет абсолютным чемпионом мира. Если выиграю я, то должен биться за еще один пояс. Если я выиграю и отберу у Ломаченко пояс франчайзингового чемпиона, то просто выброшу его ", - сказал американец.
Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).
- 17 декабря стало известно, что известный тренер Роберт Гарсия считает, что американец Теофимо Лопес имеет шансы победить Василия Ломаченко .
- 16 декабря стало известно, что тренер и отец боксера Теофима Лопеса, Теофимо Лопес-старший считает, что его сын без проблем разберется с украинцем Василием Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 15 декабря американец Теофимо Лопес нокаутировал ганца Ричарда Комми и стал соперником украинца Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 12 декабря промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум заявил, что украинский боксер проведет следующий бой в марте-апреле 2020 года.
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