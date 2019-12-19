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Espreso.tvОбществоКоломойский возглавил наблюдательный совет 1 + 1

Коломойский возглавил наблюдательный совет 1 + 1

Олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский возглавил наблюдательный совет ООО "ТРК" Студия 1 + 1 "

Об этом сообщает пресс служба группы 1 + 1 медиа.

Новым председателем правления "1 + 1 медиа" и генеральным директором назначили исполнительного директора медиагруппы Ярослава Пахольчука.

Александр Ткаченко остается почетным президентом "1 + 1 медиа"

Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит наблюдательный совет ООО "ТРК" Студия 1 + 1 ".

 

 
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