Коломойский возглавил наблюдательный совет 1 + 1
19 декабря, 2019, 19:40
Олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский возглавил наблюдательный совет ООО "ТРК" Студия 1 + 1 "
Об этом сообщает пресс служба группы 1 + 1 медиа.
Новым председателем правления "1 + 1 медиа" и генеральным директором назначили исполнительного директора медиагруппы Ярослава Пахольчука.
Александр Ткаченко остается почетным президентом "1 + 1 медиа"
Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит наблюдательный совет ООО "ТРК" Студия 1 + 1 ".
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