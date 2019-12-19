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Espreso.tvОбществоКняжицкий: МОН пытается дегуманизировать образование

Княжицкий: МОН пытается дегуманизировать образование

Министерство образования и науки отменило преференции для поступления в высшие учебные заведения для учащихся Малых академий наук, которые являются призерами III этапа Всеукраинского конкурса научно-исследовательских работ. В частности, это касается гуманитарных дисциплин

Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Николай Княжицкий во время совместного брифинга с учениками Львовской областной Малой академии наук в четверг, 19 декабря, пишет Еспресо.TV.

"То, что происходит в нашей стране, - дегуманизация украинского образования, дегуманизация нашей политики, к сожалению, приведет нас к тому, что те ценности, за которые мы боролись после Революции Достоинства, сейчас пытаются уничтожить", - подчеркнул Княжицкий.

Чтобы предотвратить упомянутые процессы, народный депутат направил обращение к министру образования Анне Новосад с требованием пересмотреть приказ министерства и обеспечить равные возможности ученикам Малой академии наук о начислении баллов при поступлении в вузы на любые специальности, в том числе и гуманитарные.

"Мы должны сделать все, чтобы поддержать этих молодых ученых, ведь они являются будущим Украины, которые часто получают признание не только дома, но и за рубежом", - отметил депутат.

"Малая академия наук - это не только внешкольное учебное заведение, но и кузница молодых ученых и граждан. Если мы будем чувствовать поддержку государства в виде дополнительных баллов - это будет стимулировать работать дальше. Ведь дополнительные баллы - это не привилегия, а награда за труд ", - отметила ученица Львовской областной Малой академии наук Кристина Иванцов.

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