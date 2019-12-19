Капитан "Реала" побил рекорд по количеству матчей в Эль Классико

19 декабря, 2019, 16:55

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сыграл 43-й матч против "Барселоны" и установил новый рекорд Эль Классико

Об этом сообщает Gracenote Live y twitter.

18 декабря, на стадионе "Камп Ноу" состоялся главный матч чемпионата Испании, "Барселона" принимала мадридский "Реал". Команды сильнейшего не выявили, встреча завершилась со счетом 0: 0.

Этот матч стал для капитана мадридского клуба Серхио Рамоса 43-м в Эль Классико, что является лучшим результатом среди всех футболистов в истории "Реала" и "Барселоны". Для нападающего Лионеля Месси этот матч был 42-м.

В турнирной таблице "Барселона" и "Реал" делят лидерство, в активе обеих команд по 36 очков.