Капитан "Реала" побил рекорд по количеству матчей в Эль Классико
19 декабря, 2019, 16:55
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сыграл 43-й матч против "Барселоны" и установил новый рекорд Эль Классико
Об этом сообщает Gracenote Live y twitter.
18 декабря, на стадионе "Камп Ноу" состоялся главный матч чемпионата Испании, "Барселона" принимала мадридский "Реал". Команды сильнейшего не выявили, встреча завершилась со счетом 0: 0.
Этот матч стал для капитана мадридского клуба Серхио Рамоса 43-м в Эль Классико, что является лучшим результатом среди всех футболистов в истории "Реала" и "Барселоны". Для нападающего Лионеля Месси этот матч был 42-м.
В турнирной таблице "Барселона" и "Реал" делят лидерство, в активе обеих команд по 36 очков.
Most appearances in El Clásico- Gracenote Live (@GracenoteLive) 18 декабря 2019
43 - Sergio Ramos (1)
42 - Lionel Messi (1)
42 - Manolo Sanchís
42 - Xavi
42 - Paco Gento # ElClásico
- 18 декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" в гостях сыграл в нулевую ничью с "Барселоной" .
- 16 декабря в преддверии матча между "Реалом" и "Барселоной", мадридцы из-за травм потеряли полузащитников Марко Асенсио и Эдена Азара, а также защитника Марсело.
- 14 декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании "Барселона" не смогла на выезде переиграть "Реал Сосьедад" .
- 28 ноября стало известно, что французский полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле повредил мышцы бедра и больше не сыграет в 2019 году .
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