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Espreso.tvСпортКапитан "Реала" побил рекорд по количеству матчей в Эль Классико

Капитан "Реала" побил рекорд по количеству матчей в Эль Классико


фото: Reuters
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сыграл 43-й матч против "Барселоны" и установил новый рекорд Эль Классико

Об этом сообщает Gracenote Live y twitter.

18 декабря, на стадионе "Камп Ноу" состоялся главный матч чемпионата Испании, "Барселона" принимала мадридский "Реал". Команды сильнейшего не выявили, встреча завершилась со счетом 0: 0.

Этот матч стал для капитана мадридского клуба Серхио Рамоса 43-м в Эль Классико, что является лучшим результатом среди всех футболистов в истории "Реала" и "Барселоны". Для нападающего Лионеля Месси этот матч был 42-м.

В турнирной таблице "Барселона" и "Реал" делят лидерство, в активе обеих команд по 36 очков.

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