Генпрокуратура выявила хищения при строительстве моста в Станице Луганской

19 декабря, 2019, 22:29

Правоохранители расследуют злоупотребления и хищения бюджетных средств чиновниками одного из управлений Луганской ОГА во время ремонта моста в Станице Луганской

Об этом передает пресс-служба ГПУ.

"19 декабря 2019 г. при процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты документы о проведении капитального строительства моста через р. Северский Донец в Станично-Луганском районе", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, должностные лица Луганской ОГА, вероятно, вошли в сговор с должностными лицами некоторых коммерческих структур, чтобы присвоить выделенные на ремонт бюджетные средства.

Следствие считает, что объемы и стоимость ремонта были завышены. Предварительно установлено, что должностные лица хотели присвоить более 10 млн гривень.

Сейчас продолжается досудебное расследование за злоупотребление властью или служебным положением и присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.