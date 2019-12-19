Европейские партнеры предостерегают новую украинскую власть от политических преследований, - Климпуш-Цинцадзе

19 декабря, 2019, 14:45

19 декабря на Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС депутаты Европейского парламента предостерегли новую украинскую власть от политически мотивированных преследований предыдущей власти

Об этом сообщила председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе во время брифинга в Стасбурзе.

Позиция европейских партнеров о недопустимости политических преследований зафиксирована в итоговой резолюции парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС, который принят по итогам заседания комитета в Страсбурге.

"Нас предостерегают от политически мотивированных преследований. И я надеюсь, что мы все в Украине примем во внимание эти конкретные наработки Парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС", - пояснила Климпуш-Цинцадзе.

Она также сообщила, что европейские партнеры недовольны законопроектами Зеленского в области судопроизводства, и эта позиция тоже зафиксирована в итоговом документе Парламентского Комитета.

"Мы видели недовольство наших коллег европейских парламентариев и их обеспокоенность ходом так называемой судебной реформы в Украине. Четко было отмечено взволнованность коллег из разных стран Европейского Союза по уменьшению судей Верховного Суда. Это также находит отражение в итоговом документе", - отметила народный депутат.