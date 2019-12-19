Европейские партнеры предостерегают новую украинскую власть от политических преследований, - Климпуш-Цинцадзе
Об этом сообщила председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе во время брифинга в Стасбурзе.
Позиция европейских партнеров о недопустимости политических преследований зафиксирована в итоговой резолюции парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС, который принят по итогам заседания комитета в Страсбурге.
"Нас предостерегают от политически мотивированных преследований. И я надеюсь, что мы все в Украине примем во внимание эти конкретные наработки Парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС", - пояснила Климпуш-Цинцадзе.
Она также сообщила, что европейские партнеры недовольны законопроектами Зеленского в области судопроизводства, и эта позиция тоже зафиксирована в итоговом документе Парламентского Комитета.
"Мы видели недовольство наших коллег европейских парламентариев и их обеспокоенность ходом так называемой судебной реформы в Украине. Четко было отмечено взволнованность коллег из разных стран Европейского Союза по уменьшению судей Верховного Суда. Это также находит отражение в итоговом документе", - отметила народный депутат.
- Напомним, 19 декабря Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС в Страсбурге осудил строительство "Северного потока-2"
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