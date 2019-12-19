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Espreso.tvОбществоЕвропейская солидарность призвала Зеленского отреагировать на заявления Путина о "русских землях" в Украине

Европейская солидарность призвала Зеленского отреагировать на заявления Путина о "русских землях" в Украине

Партия "Европейская Солидарность" возмущена циничными заявлениями Путина о том, что часть территории Украины как суверенного государства может рассматриваться как "русские земли".

Об этом говорится в заявлении партии.

В "ЕС" считают, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины.

Они требуют от президента Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям.

Подобные заявления Путина по поводу "исторической принадлежности" Крыма Российской империи предшествовали аннексии и оккупации полуострова.

"Поведение Путина в очередной раз доказывает, что с нынешним режимом России нет смысла договариваться. Путину верить нельзя", - говорится в заявлении.

"Европейская Солидарность" отмечает, что залогом защиты суверенитета является проактивная дипломатическая позиция Украины, направленная на укрепление мировой антипутинской коалиции, на усиление политического и санкционного давления против Кремля, а также дальнейшее укрепление украинской армии, приведения ее к стандартам Североатлантического альянса с последующим приобретением Украиной членства в НАТО.

 

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