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Espreso.tvОбществоЕС официально продлил санкции против России

ЕС официально продлил санкции против России


фото: reuters
Европейский Союз 19 декабря официально продлил санкции против России

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Сообщается, что ЕС сегодня официально одобрил продление экономических санкций против России еще на 6 месяцев.

"Лидеры ЕС вновь обсудят, продолжать санкции или нет в июне 2020 года", - подчеркнул он.

Решение о продлении также опубликовано на сайте Европейского совета. В документе говорится, что санкции продолжили после докладов президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связаны европейские санкции.

"Учитывая то, что Минские соглашения в полном объеме выполнены, Европейский совет единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции против России", - говорится в решении.

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