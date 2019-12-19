ЕС официально продлил санкции против России
Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Сообщается, что ЕС сегодня официально одобрил продление экономических санкций против России еще на 6 месяцев.
"Лидеры ЕС вновь обсудят, продолжать санкции или нет в июне 2020 года", - подчеркнул он.
Решение о продлении также опубликовано на сайте Европейского совета. В документе говорится, что санкции продолжили после докладов президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связаны европейские санкции.
"Учитывая то, что Минские соглашения в полном объеме выполнены, Европейский совет единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции против России", - говорится в решении.
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