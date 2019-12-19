Дом футболиста "Барселоны" ограбили перед Эль Классико

19 декабря, 2019, 14:07

Дом защитника "Барселоны" Нелсона Семеду ограбили за несколько часов до начала матча с "Реалом"

Об этом сообщает Marca.

Во время ограбления, 26-летний португалец в тот момент вместе с партнерами находился в отеле, где команда готовилась к предстоящей встрече с мадридским "Реалом".

Ограбление со взломом произошла в 15:00 по киевскому времени, полиция узнала о том, что случилось через 15 минут.

Ранее жертвами воров в Испании также стали другие футболисты - Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Габриэл Паулиста, Васкес, Эсекьель Гарай, Хоакин, Рафаэль Варан, Уильям Карвальо, Мората и Зинедин Зидан.