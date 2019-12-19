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Espreso.tvСпортДом футболиста "Барселоны" ограбили перед Эль Классико

Дом футболиста "Барселоны" ограбили перед Эль Классико


фото: marca
Дом защитника "Барселоны" Нелсона Семеду ограбили за несколько часов до начала матча с "Реалом"

Об этом сообщает Marca.

Во время ограбления, 26-летний португалец в тот момент вместе с партнерами находился в отеле, где команда готовилась к предстоящей встрече с мадридским "Реалом".

Ограбление со взломом произошла в 15:00 по киевскому времени, полиция узнала о том, что случилось через 15 минут.

Ранее жертвами воров в Испании также стали другие футболисты - Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Габриэл Паулиста, Васкес, Эсекьель Гарай, Хоакин, Рафаэль Варан, Уильям Карвальо, Мората и Зинедин Зидан.

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