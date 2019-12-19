Дом футболиста "Барселоны" ограбили перед Эль Классико
19 декабря, 2019, 14:07
Дом защитника "Барселоны" Нелсона Семеду ограбили за несколько часов до начала матча с "Реалом"
Об этом сообщает Marca.
Во время ограбления, 26-летний португалец в тот момент вместе с партнерами находился в отеле, где команда готовилась к предстоящей встрече с мадридским "Реалом".
Ограбление со взломом произошла в 15:00 по киевскому времени, полиция узнала о том, что случилось через 15 минут.
Ранее жертвами воров в Испании также стали другие футболисты - Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Габриэл Паулиста, Васкес, Эсекьель Гарай, Хоакин, Рафаэль Варан, Уильям Карвальо, Мората и Зинедин Зидан.
- 18 декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" в гостях сыграл в нулевую ничью с "Барселоной" .
- 17 октября и испанских полиция задержала членов банды, грабила дома футболистов мадридских клубов "Реал" и "Атлетико".
- Напомним, в феврале дом футболиста "Реала" Карима Бензема ограбили , когда он играл против "Барселоны" в Кубке Испании.
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