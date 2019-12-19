День в зоне ООС: оккупанты обстреляли Троицкое

19 декабря, 2019, 18:24

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает Пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

19 декабря потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.