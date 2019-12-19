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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: оккупанты обстреляли Троицкое

День в зоне ООС: оккупанты обстреляли Троицкое

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает Пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

19 декабря потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено 3906 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

 

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