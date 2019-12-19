Дела Майдана: экс-беркутовца, которого обвиняют в расстрелах, отпустили под домашний арест
19 декабря, 2019, 17:40
Бывшему сотруднику "Беркута" Александру Маринченко, обвиняемому в расстрелах во время Революции Достоинства, изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест
Об этом hromadske сообщил один из адвокатов экс-беркутовцев Александр Горошинский.
Его обвиняют в расстреле участников Революции Достоинства 20 февраля 2014 г.
- Днепровский районный суд Киева в пятницу, 30 августа 2019 года, оправдал экс-"беркутовца" Андрея Хандрикина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо" в января 2014 года
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