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Espreso.tvОбществоДела Майдана: экс-беркутовца, которого обвиняют в расстрелах, отпустили под домашний арест

Дела Майдана: экс-беркутовца, которого обвиняют в расстрелах, отпустили под домашний арест


фото: reuters
Бывшему сотруднику "Беркута" Александру Маринченко, обвиняемому в расстрелах во время Революции Достоинства, изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест

Об этом hromadske сообщил один из адвокатов экс-беркутовцев Александр Горошинский.

Его обвиняют в расстреле участников Революции Достоинства 20 февраля 2014 г.

  • Днепровский районный суд Киева в пятницу, 30 августа 2019 года, оправдал экс-"беркутовца" Андрея Хандрикина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо" в января 2014 года
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